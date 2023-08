Jeff Hardeveld schiet alles van zich af met goal: 'Ben nu een beetje schor'

'Het busritje had heel anders kunnen zijn'

Maar de 0-2 voorsprong bij rust wist Emmen niet vast te houden. Een slippertje van Hoekstra betekende 1-2 en diep in blessuretijd scoorde Kooistra de gelijkmaker. "Een schlemielige goal", vond Hardeveld. "Die bal kon ik net niet van de lijn halen. Hij rolde precies door mijn benen. Toch denk ik dat we al met al best een positief gevoel meenemen uit deze wedstrijd, maar het busritje was toch anders geweest als we hier stiekem waren vertrokken met 1-2."