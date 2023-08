Fred Grim: 'Gelet op de omstandigheden biedt dit duel zeker perspectief'

VOETBAL - Natuurlijk baalde hij van het late gelijkspel en vond hij dat Emmen de 0-2 voorsprong onnodig had weggegeven, maar toch keek trainer Fred Grim niet ontevreden terug op de seizoensouverture in Leeuwarden. "Gelet op de omstandigheden biedt dit zeker perspectief, al was er vanzelfsprekend teleurstelling in de kleedkamer."

Grim ging na afloop heel bewust niet te gedetailleerd in op de prestatie van zijn elftal en hield het vooral bij algemeenheden. "Omdat we bezig zijn met een proces, waarmee we zes weken geleden zijn begonnen. We speelden vandaag bijvoorbeeld met twee spelers die hun rentree maakten na een kruisbandblessure, dat valt niet te onderschatten. Die zijn nog niet op het gewenste niveau, want zij hebben in de voorbereiding niet continu vol gas kunnen geven. Maar hoe Kieftenbeld en Hardeveld zich profileerden in deze wedstrijd is gewoon een grote plus."