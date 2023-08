FC Emmen contracteert rechtsachter Robin Schouten (25)

Schouten heeft ondanks zijn relatief prille leeftijd al meer dan 120 officiële duels in het Nederlands betaald voetbal in de benen. Bij AZ doorliep de vleugelverdediger de jeugdopleiding en schopte het tot het beloftenelftal, waarna Ajax hem oppikte en Schouten duels afwerkte op De Toekomst voor Jong Ajax.

De meeste minuten maakte hij echter tijdens een verhuurperiode bij FC Volendam en later als speler van NAC Breda. In het shirt van beide clubs tekende Schouten voor in totaal vijf competitiegoals.