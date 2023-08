Kjell Scherpen eert overleden broer met naam zoontje

Jorg Scherpen belandde in 2019 in coma en overleed in februari dat jaar op 20-jarige leeftijd. De gebeurtenis maakte veel los in voetballand en specifiek bij FC Emmen, waar voorafgaand aan de competitiewedstrijd tegen Vitesse, met Kjell Scherpen in de basis, een minuut stilte werd gehouden samen met een afscheidsdienst op De Oude Meerdijk.