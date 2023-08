Noah Schuurman schiet Hoogeveen een ronde verder in de beker

VOETBAL - Hoogeveen heeft de eerste officiële wedstrijd van het seizoen gewonnen. In de eerste kwalificatieronde van de landelijke KNVB Beker, werd in Breda tegen Baronie met 0-1 gewonnen door een treffer van Noah Schuurman.

Hoogeveen promoveerde vorig seizoen naar de 3e divisie en zag in de zomerstop weinig spelers vertrekken. Stef Lamberink volgde Nico Haak op als trainer van de Hoogeveners en begon de wedstrijd met veel spelers die ook vorig seizoen een basisplaats hadden. Alleen voor nieuwelingen Jeroah Balubun en Mike Kriekjes was een basisplaats weggelegd. Balubun kwam over van Be Quick '28 uit Zwolle. Ook Kriekjes heeft een verleden in Zwolle, de spits komt uit de jeugdopleiding van PEC Zwolle.

Povere eerste helft

Beide ploegen begonnen roestig aan de wedstrijd en het duurde even voordat de eerste kans te noteren viel. Na bijna twintig minuten spelen kwam Hoogeveen bijna op voorsprong, maar de poging Justin Benjamins spatte uiteen op de paal. Toch kwam de wedstrijd na de eerste kans niet op gang en bleven kansen schaars.

Zeven minuten voor rust kreeg de thuisclub de grootste kans van de eerste helft. Na een goede aanval over de linkerkant, schoot Yassine Mejres de bal net naast en amper een minuut later kopte dezelfde Mejres de bal over het doel van Renzo Hemmes.

Te laag tempo, weinig kansen

Na een matige eerste helft hoopte het weinige publiek op meer spektakel in de tweede helft. Het eerste gevaar na rust kwam van Hoogeveen. Weer was Benjamins gevaarlijk, maar het schot van buiten de zestien draaide net langs de verkeerde kant van de paal. Toch verliep ook een groot deel van de tweede helft teleurstellend. Het tempo lag erg laag en ook waren de kansen in de tweede helft op rantsoen.

Hoogeveen had, naarmate de wedstrijd vorderde, wel meer en meer balbezit en met nog een kwartier te spelen was invaller Sil Kuurman dichtbij de openingstreffer, maar de kopbal miste net het doel. Aan de andere kant moest Hemmes weer handelend optreden en weer was het Mejeres die gevaarlijk was voor Baronie.

Schuurman voorkomt verlenging

De wedstrijd leek op een verlenging uit te draaien, maar daar dacht Noah Schuurman anders over. De rechtsback van Hoogeveen schoot de bal, van een meter of tien, binnen (0-1). De thuisclub ging nog op zoek naar de gelijkmaker, maar die kwam er niet, zodat Hoogeveen dinsdag in de koker gaat en hoort welke ploeg het in de tweede kwalificatieronde tegenkomt.

Die wedstrijd wordt begin september gespeeld. Als Hoogeveen ook die wedstrijd wint, plaatst het zich voor het hoofdtoernooi van de KNVB Beker en kan er een profclub geloot worden.