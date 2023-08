ACV en Hoogeveen loten thuiswedstrijd in KNVB Beker

ACV was de eerste ronde vrijgeloot en treft met USV Hercules geen onbekende. Twee jaar geleden speelde de ploeg van trainer Ruud Jalving, in Utrecht, ook al in de beker tegen de ploeg uit de Domstad. De spectaculaire wedstrijd eindigde destijds in 1-1, waarna ACV beter was in het nemen van strafschoppen. Hercules speelt een klasse lager dan ACV, in de derde divisie.