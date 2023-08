Jorinde van Klinken klaar voor strijd om WK-medaille bij discuswerpen

ATLETIEK - Jorinde van Klinken (23) uit Assen is medaillekandidaat bij het discuswerpen op het WK atletiek dat zaterdag in Boedapest van start gaat. Vorig jaar eindigde ze zowel op het EK als het WK op de vierde plaats maar ze voelt dat ze er klaar voor is om serieus mee te gaan strijden om de plakken.

"Ik denk gewoon dat ik er zoveel energie en tijd heb ingestoken dat ik echt mee kan doen in die strijd om de medailles", blikt Van Klinken vooruit. "Er zijn zeker een stuk of zes kanshebsters voor een medaille, maar ik sta ook als tweede op de inschrijflijst dus dan hoor ik er wel bij."

Bij het kogelstoten, waar ze vorig nog brons op het WK wist te winnen, zou ze al blij zijn met een finaleplaats. Dat loopt op dit moment nog niet zo goed. Daar heeft ze nog tijd nodig om te groeien.

Terug uit Amerika

Na een verblijf van ruim tweeënhalf jaar in Amerika is Van Klinken weer terug in Nederland. Ze studeerde daar aan de universiteiten van Arizona en Oregon en was drie keer op rij de beste discuswerpster van alle Amerikaanse universiteiten.

"Het meest waardevolle is dat ik daar een coach heb gevonden die mij toch wel naar een heel hoog niveau heeft gebracht", reageert Van Klinken. En daarmee doelt ze op voormalig-Olympiër Brian Blutreich.

"Daarnaast doet het ook heel veel met je als persoon om in een ander land te wonen. Ik merk dat ik dingen beter kan relativeren en van verschillende perspectieven kan bekijken. Er lopen daar zoveel mensen rond dat je altijd wel iemand hebt die precies het tegenovergestelde denkt als jij. En daar leer je van."

'Ik voel me hier meer thuis'

Ze komt weer terug naar Nederland omdat ze het hier meer naar haar zin heeft dan in Amerika. "Ik ga met m'n vriend samenwonen en al m'n vrienden en familie zijn hier. Het eten is voor mij hier ook makkelijker en de cultuur ligt me ook gewoon beter. Ik voel me hier meer thuis."

Coach op afstand

Wel wil ze blijven samenwerken met haar Amerikaanse coach Blutreich. Ze wil ontdekken of een 'coach op afstand' gaat werken.

"Ik wil kijken of het werkt met videobellen en trainingsstages. Dus ik ga nog wel een aantal keren die kant op. Want ik heb ook wel dat face-to-facecontact nodig zodat hij mijn beweging in 3D ziet."

Ook voor grote toernooien, zoals nu, vindt Van Klinken het belangrijk om samen met haar coach de puntjes op de i te zetten. Daarnaast roept ze de hulp in van haar zusje en vriend en wil ze zelfgemaakte video's analyseren. Voorlopig sluit ze zich dus nog niet aan bij de werpselectie die op Papendal traint.