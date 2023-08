Nick Smidt: 'Ik denk dat ik de WK-finale nu wél kan halen'

ATLETIEK - Nick Smidt (26) uit Assen kijkt toe bij één van de laatste trainingen van de Nederlandse selectie op sportcentrum Papendal voordat hij naar het WK in Boedapest vertrekt. Een pijnlijke bot bij z'n linkerenkel houdt hem aan de kant. Normaal gesproken geen blessure die hem van z'n doel zal afhouden. Hij wil voor het eerst van z'n leven de WK-finale van de 400 meter horden lopen.

Nederlands record

En dus is er van de jubelstemming van begin vorige maand nu even niets meer te merken. Toen verbrak Smidt 'eindelijk' het 44-jaar oude Nederlands record op de 400 meter horden. Hij verbeterde de tijd van Harry Schulting met 8 honderdsten tot 48.36.

"Ik kreeg heel veel media-aandacht en dat was heel fijn. En Harry Schulting liet weten dat hij ook heel blij was dat hij er vanaf was."