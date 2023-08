Zantinge en Even als groepswinnaars door naar kwartfinales EK rolstoelbasketbal

ROLSTOELBASKETBAL - Gijs Even (28) uit Steenwijksmoer en Quinten Zantinge (23) uit Havelte zijn met de Nederlandse selectie doorgedrongen tot de kwartfinales van het EK rolstoelbasketbal in Rotterdam. De zogenaamde Orange Lions bleven tijdens alle vijf groepswedstrijden ongeslagen. Oranje is ook de titelverdediger.

Vrijdagavond zijn de mannen aan het toernooi begonnen. En adel verplicht. Na een verpletterende zege op Letland (70-37) volgde de nipte overwinning op Spanje (58-52). Daarna werd Zwitserland met 64-33 vrij eenvoudig aan de kant gezet en was Oranje met 58-50 ook te sterk voor Duitsland.

Spanning tegen Polen

Vanmiddag tegen Polen kwam Oranje goed uit de startblokken. Maar aan het einde van het derde kwart trokken de mannen uit Polen de stand weer tot 50-50 gelijk. In het vierde kwart leken de Orange Lions nog serieus in de problemen te komen. Want met nog maar acht minuten op de klok keek Oranje tegen een 50-58 achterstand aan. Maar na een indrukwekkende eindsprint wisten de mannen de wedstrijd te kantelen en won het Nederlands team met 73-61 ook de laatste poulewedstrijd.

Wie de volgende tegenstander van Oranje is, is nog niet bekend. In beide poules worden vanavond nog wedstrijden gespeeld. De kwartfinales zijn morgen.

Paralympics