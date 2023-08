Geen prijzengeld, maar Iwema heeft na programmadeelname wel vlinders in de buik

De uitschakeling van Iwema was gisteravond te zien op televisie. Tien dagen voor de finale werd hij geëlimineerd. "Alsof je in de laatste ronde op kop rijdt en onderuit wordt gereden", aldus de motorcoureur.

195 vlaggen van landen zaten in zijn hoofd en bij het uitspreken van Djibouti ging het mis waardoor niet Iwema, maar 'loodsgenoot' Imadiddin in het programma mocht blijven. Elf maanden verder is er geen prijzengeld, maar Iwema wil zeker niet spreken van tijdsverspilling. "Ik heb me leren openstellen. Ik praat makkelijker over mijn gevoel."