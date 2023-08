Volleybaltalent Nova Marring tekent na successeizoen in Duitsland

VOLLEYBAL - Nova Marring (21) stapt over naar SSC Palmberg Schwerin in Duitsland. De oud-speelster van Sudosa-Desto blinkte afgelopen seizoen uit bij het Belgische Asterix AVO, waar ze landkampioen en bekerwinnaar werd.

Marrings coach Félix Kozlowski is overtuigd van haar springkracht, dynamiek, explosiviteit en service. "Nova is nog een heel jonge speelster, maar ze had vorig jaar een uitstekend seizoen in België."