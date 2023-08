Wielrenner Tijmen Eising maakt transfer naar BEAT cycling

WIELRENNEN - Tijmen Eising rijdt volgend seizoen voor BEAT cycling. De 32-jarige renner uit Emmen komt over van het VolkerWessels Cycling team.

Het bijzondere aan het team is dat het niet helemaal afhankelijk is van alleen maar sponsors. BEAT is een club en wordt gevormd door duizenden leden en een brede groep met partners. Op deze manier heeft de club een duurzame financiële structuur.