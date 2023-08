Nick Smidt meldt zich op valreep geblesseerd af voor WK atletiek

ATLETIEK - Nick Smidt start niet op de 400 meter horden en de 4x400 meter estafette bij het WK atletiek in Boedapest. De 26-jarige Assenaar heeft nog te veel last van een botkneuzing boven de enkel van z'n linkervoet. Hij liep de blessure op bij een hordepassage.

Afgelopen vrijdag tijdens de persbijeenkomst van de Nederlandse WK-equipe op sportcentrum Papendal was Smidt nog optimistisch over het herstel van zijn blessure. Voor de camera van TV Drenthe zei hij toen nog dat hij dacht dat hij er tijdens het WK geen hinder meer van zou ondervinden.

Blauwe plek

"Het is gewoon een blauwe plek op m'n bot. Er kan niet zoveel kapot, maar het doet gewoon heel veel pijn", zei Smidt toen. "Tijdens het laatste trainingskamp op Papendal is er heel veel tijd om na te denken. Maar ik weet: zodra ik in het vliegtuig stap, gaat het gewoon weg."

Smidt zou zondag voor het eerst in actie komen in de series van de 400 meter horden. Ook was hij geslecteerd voor de 4x400 meter estafette. Smidt is wel afgereisd naar Boedapest.