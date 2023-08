Nieuwste FC Emmen-aanwinst Robin Schouten hoopt op snel debuut: 'Fred is aan zet'

VOETBAL - Eigenlijk werd hij net iets te laat gepresenteerd, want amper twaalf uur voordat FC Emmen wereldkundig maakte dat Robin Schouten de Drentse club zou komen versterken, viel zijn concurrent op de rechtsbackpositie - Mike te Wierik - dizzy uit in de wedstrijd bij SC Cambuur. Daardoor moest trainer Fred Grim noodgedwongen al heel vroeg de linksbenige Lorenzo Burnet inbrengen op een voor hem zeer oneigenlijke positie.

Burnet deed het overigens naar behoren, maar het gaf wel meteen aan waarom Grim zo snel mogelijk op elke positie dubbele bezetting wil. Die dubbele bezetting voor de rechtsbackpositie is er dus sinds zaterdag met de komst van de 25-jarige Robin Schouten. Een geboren Alkmaarder, maar wel met deels noordelijke roots. "Mijn moeder is opgegroeid in Groningen en mijn opa en oma wonen tegenwoordig in Zuidlaren", verklaart de Noord-Hollander.

'FC Emmen is een mooie club, met gemoedelijke mensen'

Zijn loopbaan begon bij De Foresters in Heiloo, waarna hij terechtkwam in de jeugdopleiding van AZ. Via Jong AZ, Jong Ajax, NAC en FC Volendam maakte Schouten in de zomer van 2021 de overstap naar het Deense SønderjyskE, waar hij één seizoen speelde. Vorig seizoen werd hij door die club verhuurd aan De Graafschap, waarna hij zich begin juli weer meldde bij de club uit Zuid-Jutland.

"Maar toen wist ik al dat ik beter kon vertrekken. De afgelopen weken was het rustig. Mijn zaakwaarnemer was wel druk bezig, maar ik was erg blij toen Emmen zich meldde. Ik had er meteen een goed gevoel bij en dat gevoel is de eerste dagen wel bevestigd. Het is een mooie club, met gemoedelijke mensen. Dat past bij me. Bovendien denk ik, speltechnisch gezien, dat ik met mijn manier van spelen van toegevoegde waarde kan zijn."

Aanvallende impulsen