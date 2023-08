Laura Dijkema en Oranje beginnen EK met zege op Spanje

VOLLEYBAL - De Nederlandse volleybalvrouwen, met Laura Dijkema uit Beilen als invalster, zijn het Europees kampioenschap volleybal met een zege begonnen. De ploeg van bondscoach Felix Koslowski was in Tallinn, de hoofdstad van Estland, met 25-23 25-19 en 25-21 te sterk voor Spanje.

In de eerste set liet Oranje Spanje na een 24-19-voorsprong nog terugkomen tot 24-23 en was er een foute service van Spanje voor nodig om de set binnen te halen. In de tweede set kwam Nederland met 8-4 achter, maar tot grote zorgen leidde dat niet. De ploeg van Koslowski won vijf punten op rij en had in het restant van de set continu de leiding.

Van spanning was in de derde set geen sprake in het nagenoeg lege stadion in Tallinn. Oranje hoefde niet tot het uiterste te gaan om de wedstrijd in drie sets te beslissen. Na ongeveer anderhalf uur maakte Eline Timmerman het af met een slim tikje, dat Spanje te machtig was.

Waar Laura Dijkema elke set mocht invallen, bleef Nova Marring de hele wedstrijd op de bank zitten. De oud-speelster van Sudosa-Desto tekende eerder deze week nog een contract bij de Duitse topclub SSC Palmberg Schwerin.

Vervolg EK

Nederland neemt het in de groepsfase ook nog op tegen Slowakije, Estland, Frankrijk en Finland. Alle poulewedstrijden worden in Tallinn gespeeld. Daarna gaat het toernooi verder in Italië en België.