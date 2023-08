Maikel Kieftenbeld kijkt uit naar thuisdebuut: 'Ik kan niet wachten'

VOETBAL - Maikel Kieftenbeld beleefde vorig seizoen een debuut om nooit te vergeten. In het shirt van FC Emmen, op bezoek bij PSV, schoot de middenvelder in eigen doel en scheurde hij vlak voor tijd - door een iets te gretige tegenstander - zijn kruisband af. Het betekende einde seizoen, eigenlijk nog voordat het goed en wel begonnen was. De inmiddels 33-jarige Lemelervelder revalideerde lang en maakte afgelopen vrijdag zijn rentree. Een niveau lager, dat wel, maar de blijdschap was er niet minder om.

En die blijdschap werd versterkt door zijn spel, want Kieftenbeld ging voorop in de strijd in Leeuwarden. Hij kende geen angst in de duels, kon het negentig minuten lang volhouden én vertolkte een schitterende rol bij de openingsgoal van het seizoen.

"Iedereen schijnt nogal verrast te zijn over die actie", lacht Kieftenbeld. "Ik hoop dat ik dat vaker ga doen, maar in principe ben ik natuurlijk niet gehaald om assists te geven en te scoren."

'Dat ik negentig minuten volmaakte is ook een compliment voor de medische staf van FC Emmen'

"Dat ik tegen Cambuur de negentig minuten volmaakte was geen doel op zich", vervolgt Kieftenbeld, "maar is wel een compliment voor de medische staf van FC Emmen én voor mezelf natuurlijk. We hebben het heel bewust langzaam opgebouwd in de voorbereiding en dat ik dan in de eerste competitiewedstrijd negentig minuten kan spelen is wel prettig."

'Ik weet eigenlijk nog niet waar we staan als team'

Volgens de nummer zes van FC Emmen had de Drentse club de 0-2 tegen Cambuur over de streep moeten trekken, maar moest Emmen na rust teveel verdedigen. "De krachten vloeiden weg. Ook bij mezelf. Dat is niet gek als je bedenkt dat voor veel spelers het (weer) nieuw is om een hele wedstrijd te spelen. Helaas konden we het duel niet meer omdraaien of met een paar wissels zorgen voor een paar goede counters. Toch denk ik dat niemand ons een gebrek aan werklust kan verwijten. Of ik inmiddels weet waar we staan als team? Eigenlijk nog steeds niet. We spelen nog niet op de top van onze kunnen en is de selectie nog niet compleet."

