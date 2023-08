Luister hier live naar FC Emmen - VVV-Venlo

VOETBAL - NA het 2-2 gelijkspel vorige week in Leeuwarden tegen Cambuur speelt FC Emmen vanavond de eerste thuiswedstrijd van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Tegenstander is VVV-Venlo, de ploeg die afgelopen zondag de seizoensouverture met 3-1 verloor van MVV.