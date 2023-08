FC Emmen toont twee gezichten en laat opnieuw punten liggen

VOETBAL - Met veel bravoure en vooral nieuw elan vanaf de bank had FC Emmen in de slotfase een derde treffer wel verdiend, maar na negentig minuten tegen VVV-Venlo stond er - net als vorige week in Leeuwarden - 2-2 op het scorebord. Op basis van de gehele wedstrijd geen onterechte eindstand , want na een goed eerste kwartier was de Drentse club het daarna zeker 45 minuten helemaal kwijt.

Dat VVV-Venlo, na de 1-0 van Patrick Brouwer (13e minuut), slechts twee keer scoorde in het eerste uur, was vooral te danken aan Soulyman Allouch. De linksbuiten had in de counter meer kunnen scoren dan de twee treffers die hij maakte.

1-0 voor, 1-2 achter

Emmen begon prima aan de wedstrijd met kansen voor Piotr Parzyszek en Ben Scholte. Patrick Brouwer opende de score na een prima steekpass van Mike te Wierik. Daarna bakte de thuisclub er weinig meer van. De bal werd op het middenveld razendsnel ingeleverd bij de tegenstander en verdedigend was het allesbehalve stabiel. Zo plofte in de 19e minuut een voorzet van Allouch, na knullig balverlies van Brouwer, zomaar binnen. Een kwartier later werd diezelfde aanvaller geen strobreed in de weg gelegd bij een actie vanaf de flank. Schouten werd simpel gepasseerd en het logische geplaatste schot was te machtig voor Jan Hoekstra: 1-2.

Wissels

Emmen, dat dus startte met Schouten als rechtsback (waardoor Mike te Wierik in het centrum van de verdediging Michaël Heylen verving) en met Ahmed El Messaoudi als vervanger van de geblesseerde Chardi Landu, ging na rust matig verder. De rood-witten kwamen in het eerste kwartier twee keer goed weg. Vooral dankzij de wissels van Fred Grim (Desley Ubbink voor El Messaoudi en Lucas Bernadou voor Maikel Kieftenbeld) kantelde Emmen het duel volledig.

Met veel energie werd de jacht geopend op de gelijkmaker en die viel twintig minuten voor tijd. Nadat Parzyszek zijn eerste poging (halve omhaal) nog gekeerd zag worden door VVV-keeper Jan de Boer, was zijn tweede inzet de oud-doelman van FC Groningen te machtig: 2-2.

Paal