Motorcoureur Bo Bendsneyder verlengt contract en blijft in Moto2

Dat meldt Racesport . Bendsneyder mocht afgelopen TT niet meedoen, nadat hij een race eerder zijn sleutelbeen had gebroken. Destijds leek het erop dat de 24-jarige coureur misschien wel aan zijn laatste seizoen in de Moto2 bezig was. In het TT Journaal gaf de Rotterdammer destijds aan dat hij een overstap naar het WK Superbike overwoog. "Ik denk dat ik nu op een punt zit op m'n carrière dat ik moet afwegen welke kant ik op wil gaan. En daar kan ik niet te lang mee wachten", aldus de Rotterdammer destijds.

"Ik ben erg blij om door te gaan bij het Stop And Go Racing Team", reageert Bendsneyder. Dit wordt ons vierde jaar samen en dat is goed, want de mensen kennen me al en ik ken hen ook, het is een geweldig team. We weten dat de Moto2 een erg competitieve klasse is, wat betekent dat met kleine veranderingen de resultaten erg kunnen verschillen. Daarnaast heeft het team me vertrouwen gegeven bij het verlengen van mijn contract. Ik kijk ernaar uit om volgend jaar van start te gaan, maar we zijn er ook op gefocust om dit seizoen zo goed mogelijk af te sluiten."