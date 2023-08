Piotr Parzyszek: 'Het laatste half uur moet onze maatstaf zijn'

'De moeilijkste bal gaat binnen, zo gaat het nu altijd'

Zelf kreeg de spits vier prima kansen. "En ja, uiteraard gaat de moeilijkste kans binnen. Die in de eerste helft had een goal moeten zijn. Dan hadden we op 2-0 gestaan en ongetwijfeld gewonnen. Maar ik baal ook van die twee schoten na de 2-2. De eerste werd van de lijn gehaald en de rebound telde ik eigenlijk al, maar op miraculeuze wijze redde die keeper. Hij ging bijna met bal en al de goal in."