Fred Grim vol lof over invallers: 'Door hen konden we spelen zoals we graag willen'

VOETBAL - Voor de tweede keer op rij stond Fred Grim met een dubbel gevoel de pers te woord. Enerzijds kon hij wel leven met een punt, maar in de slotfase van het thuisduel tegen VVV-Venlo had een derde Drentse treffer zomaar kunnen vallen. "Maar de eerlijkheid gebied ook te zeggen dat we goed wegkwamen nadat zij de 1-2 scoorden", aldus de trainer van FC Emmen.

Volgens Grim begon zijn elftal goed aan de wedstrijd, maar werd VVV-Venlo na zo'n twintig minuten in het zadel geholpen. "We krijgen de eerste twee grote kansen en scoren de 1-0. Daarna willen we tot twee keer toe de voetballende oplossing vinden bij het uitverdedigen. Beide keren werd dat genadeloos afgestraft. Daardoor kwam VVV-Venlo steeds beter in de wedstrijd en werden wij steeds minder dominant."

"Ook in de eerste fase na rust was het niet goed en kwamen we een paar keer goed weg", vervolgde Grim, die zag dat zijn wissels (Lucas Bernadou en Desley Ubbink) het duel wisten te kantelen. "Die vielen echt goed in. Zij zorgden ervoor dat we het spelletje gingen spelen dat we graag willen. Dat laatste half uur geeft vertrouwen en houvast voor de toekomst."

Twee aanvallers en een verdedigende middenvelder