Rick Ebbinge prolongeert wereldtitel bij beroepspikeurs

PAARDENSPORT - Rick Ebbinge uit Eext is in Berlijn opnieuw wereldkampioen bij de beroepspikeurs geworden. Hij prolongeert daarmee zijn titel van 2019.

In Gelsenkirchen had Ebbinge zijn beste dag. Hij wist drie keer te winnen en werd twee keer tweede. Daardoor begon hij met een comfortabele voorsprong van 36 punten aan de slotdag.

Zweden

In 2022 is Ebbinge naar het zuiden van Zweden vertrokken. Hij woont daar op drie kilometer afstand van de drafbaan van Halmstad Travet. In 2019 was hij de eerste Nederlandse wereldkampioen ooit bij de beroepspikeurs.