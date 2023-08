Collin Veijer verrast met historische pole-position in Oostenrijk

MOTORSPORT - Moto3-coureur Collin Veijer (18) uit Staphorst heeft op de Red Bull Ring in Oostenrijk pole-position gepakt. In de tweede kwalificatiesessie hield hij de Spanjaard Daniel Holgado en de Turk Deniz Öncu achter zich. Veijer maakt dit seizoen zijn debuut in de Grand Prix.

Jurgen van den Goorbergh was in 1999 de laatste Nederlander die tijdens een Grand Prix de snelste trainingstijd van de dag neerzette Ook Hans Spaan flikte het in 1990 al een keer, toen nog in de 125cc klasse.

Halverwege de sessie had Holgado met 1.41.875 nog de beste rondetijd in handen. Maar Veijer bewaarde het beste voor het laatst en kwam er met 1.41.486 onderdoor.

Vijftiende in WK-stand

Na negen WK-races staat Veijer met 34 punten op de vijftiende plaats in de stand om het wereldkampioenschap in de Moto3. De 18-jarige coureur uit Staphorst verraste eerder dit seizoen al met de vierde startplek op de Sachsenring in Duitsland. In de race ging hij toen al vroeg onderuit.

Twee weken geleden, tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië, reed hij na een fraaie inhaalrace nog naar de negende plaats.