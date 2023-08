Quinten Zantinge en Gijs Even pakken brons met Oranje op EK rolstoelbasketbal

ROLSTOELBASKETBAL - Het Nederlands rolstoelbasketbalteam, met Quinten Zantinge (23) uit Havelte en Gijs Even (28) uit Steenwijksmoer, heeft brons gewonnen op het EK in Rotterdam. Ze wonnen vanmiddag met 58-51 van Duitsland. Ook in de poulefase wist Oranje al van Duitsland te winnen. Toen werd het 58-50.

Oranje begon wat stroef aan de wedstrijd maar ging met een 35-24 voorsprong rusten. Zantinge speelde een glansrijke hoofdrol in die eerste helft. Hij was verantwoordelijk voor maar liefst tien punten en vier assists.

In de tweede helft liepen de Nederlandse mannen alleen maar verder uit. Na het derde kwart, waarin Even nog van wiel moest wisselen, stond het 54-32. Ondanks deze comfortabele voorsprong gaf Oranje het in het vierde kwart nog bijna uit handen. Met nog 1 minuut en 48 seconden zuivere speeltijd op de klok kwamen de Duitsers terug tot 47-46. Maar de eindspurt van Nederland was voldoende om het brons veilig te stellen.

Paralympisch kwalificatietoerooi

De zogenoemde Orange Lions, die titelhouder waren, kwamen ongeslagen door de poulefase in Rotterdam en wonnen in de kwartfinale ook van Frankrijk. Maar in de halve finale moesten ze het donderdagavond afleggen tegen Spanje. Daardoor hebben zij zich niet rechtstreeks geplaatst voor de Paralympics van volgend jaar in Parijs. Daarom moeten ze volgend voorjaar, tijdens het Paralympisch Kwalificatie Toernooi, alsnog strijden voor een paralympisch ticket. Dan moeten ze het opnemen tegen Italië, Duitsland en Frankrijk.

De finale op het EK gaat vanavond tussen Spanje en Groot-Brittannië. De Nederlandse vrouwen hebben overigens hun Europese titel wel geprolongeerd.

European Para Championships