ACV beleeft droomstart in tweede divisie: 4-2 zege op Jong Sparta

De kampioen van de derde divisie werd in de beginfase overrompeld door de jonkies uit Rotterdam, die uit een ingestudeerde korte corner op voorsprong kwamen, al ging de inzet van Rayvien Rosario wel via de paal en de hak van ACV-doelman Enver Spijodic tegen de touwen.

ACV stelde qua stand snel orde op zaken, want nadat Niels Grevink bij zijn eerste kans nog twijfelde tussen een voorzet en schot was zijn tweede actie in de vijandelijke zestien (in de 16e minuut) wel doeltreffend: 1-1. Voetballend bleef Jong Sparta de bovenliggende partij en werd ACV bij tijd en wijle te ver achteruit gedrukt. Kansen kwamen er ook voor de Spartanen, maar die waren niet besteed aan Dean Zandbergen en de pas 17-jarige Jesse Bal. Die laatste kreeg zeker drie kansen op de 1-2, maar haalde de trekker niet over.

Omschakeling

Dat deed ACV in de omschakeling daarna een stuk beter. In minuut 36 was Freddy Quispel (teruggekeerd na een seizoen Staphorst) het eindstation na een snelle counter via Nande Wielink en Justin Mulder. Drie minuten later was Quispel de aangever, na een prima combinatie met Grevink die zijn tweede van de middag maakte. Met de 3-1 voorsprong zochten de mannen van Ruud Jalving de kleedkamer op.