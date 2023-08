ACV'ers Grevink en Jalving: 'Dit is een gedroomde start van het seizoen'

'Ik zal het één keertje zeggen: we leven van week naar week'

"We hadden maar één doel en dat was winnen", aldus ACV-trainer Ruud Jalving, "ook al wisten en weten we eigenlijk totaal niet waar we staan in de tweede divisie. We hadden Jong Sparta goed geanalyseerd en ik denk dat we ze uitstekend hebben bestreden en uiteindelijk verslagen."

"Ik zal het één keertje zeggen: we leven van week naar week. Dat zei ik vorig seizoen ook en dat is dit jaar niet anders. Het niveau is nog hoger dan in de derde divisie, dus zullen we ons wekelijks goed voor moeten bereiden. Na een wedstrijd of tien weten we waarschijnlijk veel meer over onze rol, maar deze zege is in ieder geval een flinke boost."