Collin Veijer komt duizendsten tekort voor eerste Grand Prix podium

MOTORSPORT - Moto3-coureur Collin Veijer (18) is tijdens de Grand Prix van Oostenrijk op de vierde plaats gefinisht. Dat is de beste prestatie van de coureur uit Staphorst in z'n debuutseizoen in de Grand Prix. Hij moest 17-duizendste van een seconde toegeven op zijn Japanse teamgenoot Ayumu Sasaki die het podium dus net wél haalde.

De zege in Oostenrijk ging naar de Turk Deniz Öncü voor de Spanjaard Daniel Holgado die ook de leiding in het wereldkampioenschap behoudt.

Veijer zorgde gisteren voor een sensatie door in z'n debuutjaar in de Grand Prix de kwalifcatie van de Moto3 te winnen. Maar vandaag na afloop van de wedstrijd was hij maar gematigd tevreden. "Ik had geen slipstream voor me op het laatste rechte stuk, maar ik heb een mooie race gehad."

Veijer maakte de hele wedstrijd deel uit van de kopgroep. In de negende ronde nam hij zelfs even de leiding. Het was hard werken voor de coureur uit Staphorst. "Het was op een gegeven moment best moeilijk en daarom bleef ik achterin de groep zitten. In de laatste bocht kon ik er onderdoor maar op de lijn was ik net niet snel genoeg. Ik denk dat ik een mooie race heb gehad, op naar de volgende", besluit de coureur uit Staphorst nuchter.