Bennie Streuer lijkt in Assen het lek boven te hebben in moeizaam WK-seizoen

MOTORSPORT - Zijspancoureur Bennie Streuer uit Grolloo finishte vanmiddag samen met zijn Duitse bakkenist Kevin Kölsch als zesde in de hoofdrace van het WK op het TT Circuit. Gisteren in de sprintrace werden ze al zevende, nadat ze de zesde trainingstijd hadden neergezet.

Voor de wereldkampioen van 2015 normaal gesproken geen prestaties om eens flink te vieren. Maar Streuer was er nu wel heel blij mee. Want technisch had hij de boel dit seizoen nog niet op orde waardoor hij veel vermogen miste.

Ommekeer

Van de acht WK-races tot nu toe, haalde hij maar vijf keer de finish. Dat bracht hem vóór Assen naar de tiende plaats in de tussenstand van het WK. Maar afgelopen weekend op het TT Circuit lijkt voor de ommekeer te zorgen.

"Op zich ben ik er wel heel erg tevreden mee. Het hele jaar hebben we het materiaal niet voor elkaar. Het hele oliesysteem en het voorover gekantelde motorblok is nog niet uitontwikkeld", zegt Streuer na afloop.

'Het kost me een seizoen'

Maar vrijdag tijdens de eerste training op Assen merkte hij al dat hij het lek eindelijk boven had. "Ik heb heel veel veranderd, dus ik weet nu ook niet precies wat de oplossing is, maar daar komen we nog wel achter. Het kost me nu een seizoen, maar als het volgend jaar gewoon werkt heb ik daar heel veel voordeel aan", zegt hij tevreden.

Ondanks de moeizame start van het seizoen hebben Streuer en Kölsch al wel afgesproken om ook volgend seizoen samen verder te gaan. Ze zijn nu bezig aan hun tweede seizoen samen.

Ilse de Haas

Eén plekje achter Streuer en Kölsch finishte de vijfvoudig wereldkampioen uit Finland Pekka Päivärinta samen met zijn passagier Ilse de Haas uit Grolloo op de zevende plek. Na een negende trainingstijd eindigden ze gisteren tijdens de sprintrace als achtste.

Ook zij vielen dit seizoen twee keer uit, maar stonden ook twee keer op het podium tijdens de sprintrace in Tsjechië en Oostenrijk.

Tim Reeves

De vriend van De Haas, Tim Reeves, die tegenwoordig ook in Grolloo woont, finishte vanmiddag met Mark Wilkes als achtste. In het begin streed het duo mee op de kopposities. Maar uiteindelijk was Streuer vandaag de snelste man uit Grolloo.

Ellis en Clément winnen

De zege in de hoofdrace in Assen ging vanmiddag naar de regerend wereldkampioenen: Todd Ellis en Emanuelle Clément. Zij wonnen gisteren ook al de sprintrace.