Marring en Dijkema helpen volleybalsters aan derde zege op EK

VOLLEYBAL - Ook de derde wedstrijd in van het EK hebben de volleybalsters van Oranje winnend afgesloten. Tegen gastland Estland werd het in Tallinn 3-0 (25-8, 27-25 en 25-19).

In de eerste set was het niveauverschil groot en daarin liep Oranje snel uit naar 10-1. De Estse speelsters slaagden er in de openingsset geen enkele keer in meer dan twee punten op rij te winnen.

Nederland had het lastiger in de tweede set, maar Oranje hoefde niet het beste spel te spelen om weg te lopen. Estland wist echter van 24-21 terug te komen tot 24-24 en de ploeg van Koslowski benutte pas het vijfde setpunt. Estland kreeg geen kans om de set te beslissen.

Ook in de derde set had Oranje snel een gaatje geslagen en was het wederom geen moment echt spannend. Na ruim anderhalf uur benutte Indy Baijens het tweede wedstrijdpunt met een goede smash.