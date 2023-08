Tour de l'Avenir door het stof na 'niet zo serieus bericht' van renner Tibor del Grosso

Nieuwe lakens

Niet bepaald fijn tukken. Del Grosso deelde daarom een foto van het bed op X (voorheen Twitter). Ook de organisatie van de Tour las mee. Zij vond eveneens dat het beddengoed niet door de beugel kon. "We hadden de levering moeten controleren en daarvoor bieden we onze excuses aan", schreef zij op X. Toch volgde er ook een kleine sneer, waarin de organisatie meldt dat jaarlijks duizenden studenten en militairen in deze bedden slapen. "Maar we zijn ons bewust van het belang van een goed herstel."

Dinsdag werden er andere lakens gebracht die wel wat lucht doorlaten. Een stuk beter, vindt Del Grosso, die net als de andere renners nog een nachtje in hetzelfde internaat als maandag slaapt. Na de vierde etappe op woensdag laten de renners de internaten achter zich en slapen zij in hotels. Franse wielerkoersen staan doorgaans niet bekend vanwege de goede huisvesting van wielerteams. Zelfs tijdens de Tour de France zijn er ploegen die klagen over hoe zij worden ondergebracht.

Kwaad daglicht

Met zijn opmerking op X heeft Del Grosso ogenschijnlijk het één en ander in werking gezet, al was het nooit zijn bedoeling de Tour in kwaad daglicht te stellen. "Het was eigenlijk een niet zo serieus berichtje. En ik heb ook niet het idee dat mijn tweet ervoor heeft gezorgd dat we nu normale lakens hebben. Het was bovendien ook niet het allergrootste probleem van de wereld."