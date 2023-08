Stam en Schoon naar WK beachvolleybal in Mexico

BEACHVOLLEYBAL - Katja Stam uit Klijndijk en Raïsa Schoon doen volgend jaar mee aan het WK beachvolleybal dat van 6 tot en met 15 oktober plaatsvindt in het Mexicaanse Tlaxcala. Stam en Schoon, de nummers zes van de wereldranglijst, zijn als achtste geplaatst op het WK.

Zij gingen eerder deze maand op het EK in Wenen in de achtste finale onderuit. Het duo was als tweede geplaatst en gold als kanshebbers voor een medaille.