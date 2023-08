Discuswerpster Jorinde van Klinken opnieuw buiten WK-podium: 'Zo zuur'

ATLETIEK - Jorinde van Klinken (23) uit Assen is vanavond bij het WK atletiek in Boedapest, net als vorig jaar, vierde geworden bij het discuswerpen. Ze kwam tot een afstand van 67 meter en 20 centimeter. Dat was wel haar beste prestatie van het seizoen tot nu toe.

"Het is gewoon zo zuur. Vorig jaar was ik nog zo blij met mijn vierde plek. Maar nu ging ik daar natuurlijk niet voor. Het is de verste worp ooit voor een vierde plek dus dat is zo zuur", reageert Van Kinken na afloop.

"Ik denk dat ik helaas m'n verste worp op het inworpveld heb gegooid. Aan het begin van de wedstrijd heb ik technische fouten gemaakt en daardoor kwam ik er te laat in. Die laatste twee worpen waren echt ver. En bij m'n verste worp raakte ik hem niet eens goed", aldus Van Klinken.

"Voordat ik begon op het inworpveld dacht ik nog: dit wordt mijn avond. Dat zegt natuurlijk niks, maar ik geloofde er wel echt in. Ik voelde voor de laatste worp 69 of 70 meter aankomen. Hij voelde ook beter dan mijn vijfde worp, maar toch ging hij iets minder goed. Ik ben blij dat ik m'n seizoensprestatie heb verbeterd, maar ik kom hier toch echt voor een medaille."

Spannend wedstrijdverloop

De Drentse atlete opende haar finale met een worp van 63 meter en 93 centimeter. Daarmee stond ze al meteen derde. Daarna vervolgde ze haar wedstrijd met 64 meter en 41 centimeter. Maar ondanks deze verbetering zakte ze naar de vierde plaats in het tussenklassement. Ook haar derde worp van 62 meter en 94 centimeter bracht haar niet verder. Na drie worpen stond ze op de zevende plaats waarmee ze wel de eerste schifting overleefde. Want alleen de top acht krijgt nog drie pogingen extra.

Met 64 meter en 47 centimeter verbeterde Van Klinken zich in haar vierde worp opnieuw minimaal. Pas in haar vijfde beurt leverde ze haar beste prestatie van de avond met de 67 meter en 20 centimeter. In haar laatste poging kwam ze daar met 66 meter en 97 centimeter niet meer overheen.

Verrassende winnares

De wereldtitel ging verrassend naar de Amerikaanse Laulauga Tausaga. Zij verbeterde haar persoonlijk record met meer dan 4 meter tot 69 meter en 49 centimeter. Ondanks de teleurstelling bij Van Klinken kon ze wel van deze prestatie genieten.

"Gekkenhuis. Blijkbaar was ze er klaar voor en ze heeft het op het goede moment laten zien. Ik vond dat alleen maar prachtig om te zien eigenlijk."

Podium

Het zilver was met 69 meter en 23 centimeter voor Olympisch kampioene Valerie Allman, eveneens uit Amerika. Titelverdedigster Bin Feng uit China won het brons. Zij kwam tot een afstand van 68 meter en 20 centimeter.

Van Klinken wierp dit seizoen nog niet verder dan 67 meter en 5 centimeter. Haar persoonlijk record staat sinds 2021 op 70 meter en 22 centimeter.

Kogelstoten