Joey Konings naar FC Emmen: 'Hij heeft een neusje voor de goal'

Trainer Fred Grim is blij met de komst van Konings. "Joey is een speler met veel loopvermogen en een goed gevoel voor ruimte", zegt hij. "Hij heeft bovendien een neusje voor de goal, dat heeft hij al meerdere malen bewezen op dit niveau."

FC Den Bosch

Konings speelde eerder in de jeugdopleiding van RKC Waalwijk en PSV. In Eindhoven schopte hij het tot Jong PSV, dat uitkomt in de eerste divisie. Daarna maakte hij de overstap naar Heracles Almelo. Konings kwam ook uit voor De Graafschap en FC Den Bosch.