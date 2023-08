Nieuwste aanwinst Joey Konings: 'FC Emmen is voor mij een stap vooruit'

VOETBAL - Ja, hij kent de TT, de hunebedden en Wildlands, maar dan houdt het ook wel op. De nieuwste aanwinst van FC Emmen, Brabander Joey Konings, kijkt dan ook uit naar een rondje Drenthe, al is hij maar met één doel naar Emmen gekomen: om te presteren.

De 25-jarige aanvaller, die zowel centraal maar ook vanaf de zijkanten uit de voeten kan, is dolblij met zijn overgang van FC Den Bosch naar FC Emmen. "Het is voor mij een stap omhoog. FC Emmen is net gedegradeerd uit de eredivisie en heeft veel spelers behouden met potentie, waardoor we kunnen meedoen om de bovenste plekken en dus de play-offs."

'Ik was te duur voor FC Den Bosch'

En dat terwijl Konings in de voorbereiding en ook in de eerste wedstrijden van het seizoen totaal niet voorkwam in de plannen van Den Bosch-trainer Tomasz Kaczmarek. "Ik was te duur en daarom kreeg ik geen speelminuten meer." Het is duidelijk dat de Brabantse club Konings naar de uitgang duwde, ondanks een nog doorlopend contract.