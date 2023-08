Piotr Parzyszek: 'In augustus is nog nooit een club kampioen geworden'

VOETBAL - Piotr Parzyszek keert morgen met FC Emmen terug naar de club waar hij doorbrak als betaald voetballer: De Graafschap. "Het voelt als thuiskomen."

"De Graafschap blijft altijd speciaal voor me", aldus de Poolse aanvaller. "Ik heb er zes jaar in de jeugd gespeeld, twee jaar in het eerste en later nog een seizoen. Of ik er ooit nog eens terugkeer of mijn carrière er zal afsluiten? Een paar jaar geleden had ik zeker ja gezegd. Inmiddels denk ik daar anders over, omdat ik nu wel weet dat dingen vaak anders gaan dan dat je ze vooraf kunt plannen. Toch zal ik bij voorbaat nooit nee zeggen tegen die club."

'Ik ben weer belangrijk voor een club en dat geeft vertrouwen'

Afgelopen transferperiode was er echter geen sprake van een terugkeer naar De Vijverberg. De 29-jarige spits koos vol overtuiging voor FC Emmen en tot nu toe heeft hij allesbehalve spijt van die keuze. Het goede gevoel kwam al snel. "Elke halve kans in de voorbereiding was een goal en natuurlijk hoopte ik die lijn door te trekken in de competitie. Tegen Cambuur scoorde ik niet, maar afgelopen vrijdag wel. Dat is toch wel erg prettig, want anders dwaal je met je gedachten toch af naar de afgelopen twee seizoenen waarin ik weinig heb gescoord. Nu de eerste is gemaakt voel ik me meteen een stuk vrijer, dat merk ik ook op de trainingen. Ik ben weer belangrijk voor een club en dat zorgt voor vertrouwen."

Ondanks dat Parzyszek redelijk stoïcijns is en zich ook zo presenteerde bij de Drentse club, blijkt wel dat het maken van doelpunten cruciaal is voor de spits. "Het mooiste gevoel krijg ik bij het maken van doelpunten. Als je dat al heel lang niet hebt gedaan dan ga je aan jezelf twijfelen, ook al weet je dat het onzin is. In de afgelopen twee jaar scoorde ik nauwelijks maar in de acht seizoenen daarvoor genoeg. Dat heb ik geaccepteerd, al was dat in die periode niet altijd makkelijk. Dat ik nu weer scoor zie ik als een beloning voor het harde werken en hopelijk trek ik die lijn door."

'Er is geen enkele club die het fijn vindt om op De Vijverberg te spelen'

Uiteraard hoopt Parzyszek morgen opnieuw trefzeker te zijn, al beseft hij dat het voor Emmen een loodzware opgave wordt tegen 'de Superboeren'. "Er is geen enkele club die het fijn vindt om daar te spelen, maar dat geldt ook voor uitwedstrijden tegen FC Groningen, Willem II, NAC of FC Emmen. Om een resultaat te halen zal je af en toe moeten overleven en je niet gek laten maken door de druk, die mede wordt bepaald door het publiek."