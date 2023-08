Middenvelder Jorrit Smeets naar FC Emmen?

VOETBAL - In de zoektocht naar dubbele bezetting op het middenveld lijkt FC Emmen uit te zijn gekomen bij Jorrit Smeets. De 28-jarige Limburger is transfervrij, nadat hij met Almere City FC promoveerde naar de eredivisie.

Na een lange revalidatie, vanwege een gescheurde kruisband, en een voorzichtige terugkeer in de hoofdmacht van de promovendus keerde Smeets in belangrijkste fase van het seizoen terug in de basisopstelling. In Emmen beleefde hij zijn absolute hoogtepunt. Hij maakte zijn enige treffer van het seizoen (de 0-2) en mocht even later het promotiefeest vieren.

Voor Smeets, die zijn voetballeven begon in de opleiding van Roda JC, betekende de zege op Emmen een terugkeer in de Eredivisie. In 2018 maakte hij met zijn toenmalige club Fortuna Sittard ook al promotie mee. Smeets was aanvoerder en publiekslieveling in Sittard toen hij in de winter van 2021 naar Almere City FC verhuisde, met dus een tweede promotie als sluitstuk.

Gesignaleerd in Emmen

De club die hij vorig seizoen pijn deed wordt dus mogelijk de nieuwe club van Smeets, al is er vanuit Emmen nog geen witte rook gemeld. Wel is de middenvelder vandaag door meerdere mensen gesignaleerd in Emmen.