Sterk, sterker, sterkst: Femkje Buijs uit Wittelte hoopt de sterkste vrouw van Nederland te zijn

'De andere vrouwen zijn ook echt beesten'

Buijs heeft een achtergrond in rugby en crossfit. Ze wilde kijken hoe sterk ze was en besloot mee te doen aan het NK Sterkste Vrouw, wat een mooie meting was voor haarzelf. Ze is gaan trainen en uiteindelijk heeft ze zo'n dertig vrouwen in de voorrondes van het NK verslagen. Ze is zo een van de finalisten van het NK.