Fred Grim: 'Het is nog zoeken, maar ik heb maandag gezien dat dat voor meer clubs geldt'

VOETBAL - Het is nog altijd zoeken, passen, meten en finetunen voor Fred Grim. De trainer van FC Emmen liet al meermaals weten de eerste weken in de competitie te zien als een verlengde van de voorbereiding en herhaalde dat in aanloop naar het duel van vanavond tegen De Graafschap nog maar eens. "En ik heb afgelopen maandag gezien in het duel Jong FC Utrecht - FC Groningen dat dat voor meer clubs geldt."

"Maar ik wil uiteraard wel zien dat we stappen maken, dat we de ballen veel meer naar de goede kleur spelen en dat we momenten beter gaan lezen", vervolgt de Amsterdammer die De Graafschap zeer effectief vond op De Toekomst tegen Jong Ajax afgelopen maandag. "Of dat een kwaliteit van ze is of een momentopname is lastig te zeggen, maar maandag was dat absoluut waar. Bovendien wist Jong Ajax nauwelijks gevaar te stichten."

Na het gelijkspel tegen VVV, een week geleden, en dan vooral op basis van het spel in het laatste half uur is de verwachting dat Julius Dirksen en Desley Ubbink in de basis starten. Lucas Bernadou - ondanks zijn sterke invalbeurt - nog niet, al wil Grim dat niet bevestigen. "De afwegingen die we maken hebben mede te maken met de belastbaarheid en fitheid van spelers. Iedereen maakt daarin progressie, maar het klopt wel dat Ubbink nu verder is dan Bernadou."

