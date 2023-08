Luister hier live naar De Graafschap - FC Emmen

VOETBAL - Twee duels, twee punten. Dat is de balans voor FC Emmen. Nog ongeslagen, maar wel al vier punten achter koploper Roda JC. Pakt de formatie van trainer Fred Grim vanavond de eerste driepunter?

Dat moet dan gebeuren op De Vijverberg in Doetinchem, waar De Graafschap de opponent is. De Superboeren speelden de eerste wedstrijd gelijk tegen ADO Den Haag en wisten afgelopen maandag te winnen bij Jong Ajax. In dat duel bleek de formatie van trainer Jan Vreman uiterst effectief.