Scholte schiet FC Emmen naar eerste zege van het seizoen

VOETBAL - Hij verbaast aan het begin van het seizoen vriend en vijand, dwong in de voorbereiding een basisplaats af, scoorde in de openingswedstrijd tegen Cambuur en maakte zijn eigen verhaal vanavond in Doetinchem nog mooier: Ben Scholte. De Ter Apeler schoot FC Emmen namelijk hoogstpersoonlijk naar de eerste zege van het seizoen. Zijn treffer in de 81e minuut bleek de enige treffer tegen de Graafschap.