Fred Grim: 'Nu was het geluk wel een keer aan onze zijde'

VOETBAL - Fred Grim stond na afloop van zijn eerste competitiezege in dienst van FC Emmen met een brede glimlach de media te woord. De Amsterdammer was vooral blij met de manier waarop de zege bij De Graafschap werd behaald. "Al vond ik dat we ons in de eerste helft hadden moeten belonen voor het vertoonde spel."