Mike te Wierik: 'Ben is niet zo'n losbol, maar hij bijt steeds meer van zich af'

VOETBAL - Mike te Wierik was gisteravond na de 1-0 zege bij De Graafschap dolblij voor en natuurlijk ook met Ben Scholte, maar diep in blessuretijd werd de verdediger nog wel even fel tegen de matchwinner, die dizzy op de grond lag na een wilde actie van De Graafschap-speler Raterink. "Ben bleef liggen en had pijn. Dat snapte ik wel, maar zij mochten nog één corner nemen. Dus ik riep dat-ie moest gaan staan. Desnoods als pop, maar dan loop je in ieder geval hen nog wat in de weg. Op zo'n moment telt de pijn niet, maar de drie punten."

Scholte nam het dringende van Te Wierik-advies ter harte, stond op en een halve minuut later - nadat de corner was verdedigd en scheidsrechter Rozendal voor het einde floot - lag hij weer op de grond. Ondertussen rende Te Wierik uitzinnig van vreugde richting de meegereisde Emmen-supporters.

"Want dit zijn wel erg lekkere puntjes. Helemaal omdat we in de laatste fase er stonden als kerels. Tegen Cambuur en ook tegen VVV kregen we de goals veel te gemakkelijk tegen. Vandaag hebben we nauwelijks iets weggeven en vooral in de slotfase, toen zij alles of niets gingen spelen, bleven we uitstekend op de been."

'Ben is zo'n bescheiden, lieve jongen'

"Dat Ben de enige treffer maakte is hem trouwens echt gegund. Hij is zo'n bescheiden, lieve jongen. Hij is absoluut geen losbol, maar hij bijt steeds meer van zich af en op een positieve manier. Hij voegt ook echt iets toe aan dit team, wat de rest niet heeft: diepgang en daaraan gekoppeld scorend vermogen. Ik hoop dat hij deze lijn weet door te trekken."

'Ik heb hem ook gezegd: een nieuwe trainer betekent nieuwe kansen'