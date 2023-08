Geblesseerde Britt Weerman volgt WK via TV: 'Al vier maanden niet gesprongen'

ATLETIEK - Britt Weerman (20) uit Assen zal morgenavond de WK-finale in Boedapest van het hoogspringen thuis vanaf de bank via de tv moeten volgen. De 20-jarige hoogspringster is al sinds begin mei uit de running. Een hardnekkige knieblessure: een zogenaamde jumpersknee, houdt haar aan de kant.

"De pees van m'n linkerknie is overbelast en geïrriteerd. Het gaat om m'n afzetbeen. Er was geen acute aanleiding voor de pijn. Het is erin geslopen", duidt Weerman haar blessure.

"Sinds begin mei heb ik al niet meer gesprongen. Het gaat nog niet super. Ik heb verschillende therapieën gedaan, afgewisseld met rust, maar steeds bij het opbouwen liepen we weer vast."

'Met opbouwen krijg ik weer last'

De jumpersknee is een veel voorkomende blessure bij hoog- en verspringers. Zo'n vijf weken voor het WK heeft ze de knoop doorgehakt om het toernooi in Boedapest aan zich voorbij te laten gaan.

"Het WK kwam steeds dichterbij en daarom heb ik destijds twee weken rust gehouden. We hadden toen nog zes weken tot het WK. Maar in de eerste week bij het opbouwen had ik alweer last."

Beide ouders van Weerman zijn fysiotherapeut. Maar voor behandelingen zoekt ze haar heil elders. "Het is wel fijn dat ik het met ze kan bespreken. Soms ga ik wel eens voor een dry needling-behandeling naar m'n vader. Ik ben ook naar de sportarts op Papendal geweest om te kijken of er niet wat ernstigers aan de hand was. Maar dat is gelukkig niet het geval."

Nederlands recordhoudster

Weerman is met een hoogte van 1 meter en 96 centimeter in het bezit van het Nederlands indoorrecord. Ook outdoor is ze met 1 meter en 95 centimeter de beste Nederlandse hoogspringster ooit. In maart van dit jaar won ze, als broekie van 19, al zilver bij het EK indoor bij de senioren. Maar daarna kwam de klad erin.

"Ik weet niet of het allemaal te snel is gegaan. Alles gaat op je eigen tempo en het komt wanneer het komt. Omdat er geen acute aanleiding is, had ik dit niet kunnen voorkomen denk ik. We zagen het niet aankomen."

Vakantie

Inmiddels volgt ze zogenaamde EPTE-therapie. Een behandeling die speciaal gericht is op chronische peesklachten. Hierdoor voelt ze wel enigszins verbetering.

"Maar voordat ik weer ga opbouwen, ga ik eerst een weekje op vakantie. Die heb ik uitgesteld omdat ik eerst beter wilde herstellen."

Veel teleurstellingen

Mentaal heeft ze heel wat teleurstellingen moeten verwerken de afgelopen maanden. "Ik had m'n hele wedstrijdplanning klaar. En zeker na het goede indoorseizoen had ik heel veel zin in het outdoorseizoen. Het is zo jammer dat dat er allemaal niet uitgekomen is."

In het dagelijks leven heeft ze geen pijn, bij het strekken van haar been wel. "Het lastige bij een jumpersknee is dat je een dag na de inspanning pas reactie krijgt. Dan voel je pas de pijn. Maar bij krachttraining heb ik bijvoorbeeld geen last. Ik ben nu druk met oefeningen bezig om die de pees sterker maken."

Weerman heeft in het recente verleden meerdere blessures gehad. Onder meer aan haar enkel en aan haar scheen. Ze is gevoelig en weet dat ze extra voorzichtig moet zijn. "Terwijl andere atleten er bij een trainingskamp een schepje bovenop doen, weet ik dat ik dat juist niet moet doen. Ik moet goed opletten. Voor mij geldt: minder is meer."

Olympische Spelen

De Spelen van Parijs van volgend jaar zijn haar grote doel. "Gelukkig duurt dat nog even. Daarom ben ik ook wel blij dat het me nu gebeurt en dat ik nog tijd heb."

De 20-jarige atlete uit Assen heeft net haar derde jaar commerciële economie aan de Johan Cruyff Academy afgerond. Komend jaar heeft ze een tussenjaar gepland zodat ze pas na de Spelen hoeft af te studeren.

"Ik merkte afgelopen half jaar dat het wel heel druk was met school in combinatie met m'n blessure. Als ik tussendoor ook nog wedstrijden had moeten doen, was dat wel lastig geweest. En afstuderen tegelijk met de Spelen is ook niet zo handig. Dus deze keuze geeft wel een bepaalde rust."

WK-finale