Jorinde van Klinken plaatst zich voor WK-finale kogelstoten

ATLETIEK - Jorinde van Klinken (23) uit Assen heeft zich vanmorgen bij het WK atletiek in Boedapest geplaatst voor de finale van het kogelstoten van vanavond. Ze kwam bij haar eerste worp meteen tot een afstand van 18 meter en 66 centimeter. En dat was voldoende.

Tiende prestatie van de dag

Over twee startgroepen verdeeld deden vandaag 35 vrouwen mee aan de kwalificatie van het kogelstoten. Om de finale te halen was een plek bij de beste twaalf vereist of een worp van minimaal 19 meter en 10 centimeter. De 18 meter en 66 centimeter van Van Klinken was de tiende prestatie van de dag.

Jessica Schilder de sterkste

Landgenote en regerend Europees kampioen Jessica Schilder was met een afstand van 19 meter en 64 vanmorgen de sterkste van het hele veld. Alida van Daalen kwam tot 17 meter en 93 centimeter. Dat is niet genoeg voor een finaleplek.

Brons op EK 2022

De atlete uit Assen kwam in februari bij een indoorwedstrijd in Amerika al tot een afstand van 19 meter en 57 centimeter. Dat is ook meteen haar persoonlijk record. Outdoor is 19 meter en 2 centimeter haar beste prestatie tot nu toe. Vorig jaar won ze op het EK in München al brons bij het kogelstoten.