Basisdebutant Ubbink: 'Die bal moet er gewoon in'

VOETBAL - De vreugde was er niet minder om bij Desley Ubbink na de zege bij De Graafschap, maar de 30-jarige Roosendaler had zijn basisdebuut - naar eigen zeggen - wel moeten bekronen met een treffer. "Ik deed alles goed, behalve het afronden. Ik had hem achteraf hoog moeten schieten."

Ubbink deed in de 17e minuut inderdaad alles goed. Hij liep goed vrij, nam de pass van Piotr Parzyszek prima aan, kapte in de zestien zijn directe tegenstander fraai uit en kwam vervolgens oog in oog met De Graafschap-doelman Mees Bakker. "En toen had ik wellicht te veel tijd om na te denken", analyseert Ubbink de situatie. "Ik had hem gewoon hoog moeten binnenschieten. Dan was mijn basisdebuut nog mooier geweest."