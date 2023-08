FC Emmen bevestigt: Jorrit Smeets komt naar De Oude Meerdijk

VOETBAL - Middenvelder Jorrit Smeets heeft een contract getekend bij FC Emmen. De 28-jarige Limburger was transfervrij nadat zijn aflopende verbintenis bij Almere City FC deze zomer niet werd verlengd. Hij is voor één jaar vastgelegd op De Oude Meerdijk.

Smeets doorliep de jeugdopleiding van Roda JC, maar debuteerde in 2016 in het betaalde voetbal in dienst van Fortuna Sittard. Na vijf seizoenen bij de Fortunezen vertrok hij in 2021 naar de Flevolands profclub, die afgelopen seizoen promoveerde door in de play-offs met zijn nieuwe werkgever af te rekenen.

'Ervaring, duelkracht en strijdlust'

In dienst van de promovendus kwam Smeets 60 keer in actie, waarin hij één keer het net vond en vijf assists op zijn naam schreef. In totaal is de routinier in 184 officiële duels in het betaald voetbal actief geweest.