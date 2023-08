Eerste nederlaag voor ACV sinds oktober 2022

VOETBAL - ACV weet weer wat verliezen is. Bijna een jaar na de laatste nederlaag, die was op 4 oktober volledig tegen de verhouding in tegen Staphorst, gingen de Assenaren met 3-0 onderuit tegen HHC in Hardenberg. De nederlaag van vanmiddag was terecht, al leefde dat gevoel na de eerste 45 minuten absoluut niet.

Vriend en vijand waren het erover eens dat ACV genadig was geweest in de eerste helft tegen de oranjehemden. Zeker vijf prima kansen, waarvan de grootste vlak voor rust van Justin Mulder, lieten de mannen van trainer Ruud Jalving liggen waardoor de ruststand 0-0 was.

ACV slecht uit kleedkamer

In de tweede helft ging het snel. Te snel voor ACV. Na amper twee minuten kwam de thuisclub op voorsprong. Ashwin Manuhutu gaf de assist en spits Rob van der Leij rondde fraai af, al had de nummer 9 uit Eelderwolde wel zeeën van tijd en ruimte om uit te halen. Tien minuten later stond Steijn Strijker aan de basis van de 2-0. De corner van de middenvelder, die deze zomer ACV verruilde voor HHC, werd binnen gekopt door Serginho Fatima. Opnieuw mocht dat wel heel gemakkelijk.

Hoe anders had het kunnen lopen?

ACV probeerde het daarna nog wel, maar had niet meer de macht, power en finesse om het geroutineerde HHC in verlegenheid te brengen. Hoe anders was dat in de eerste helft, want behoudens de eerste tien minuten dicteerde ACV voor zo'n 1800 toeschouwers. Niels Grevink (zijnet), Gijs Jasper (via verdediger over) en Freddy Quispel (schot gekeerd door doelman Jorick Maats) hadden de 0-1 op hun schoen, maar de grootste kans was voor Justin Mulder.

De aanvaller van ACV ging met een aantal ploeggenoten - in overtal - af op de goal van HHC. Hij had de bal af kunnen spelen, maar besloot om zelf te schieten. Net op dat moment rolde de bal over een polletje waardoor Mulder hoog over schoot. "En daarna hadden we misschien wel een penalty moeten krijgen toen Giovanni Zwikstra in mijn ogen werd gevloerd", aldus Jalving. "De scheids deed de fluit in zijn mond, leek te twijfelen, maar liet doorspelen."

Slotakkoord

Maar de ACV-treffer kwam dus niet en door de snelle 1-0 en 2-0 na rust, verdween het geloof bij de ploeg die ruim tien maanden ongeslagen was. HHC kreeg kansen op meer en nadat Strijker naast schoot en Jesper Drost op de lat knalde zorgde diezelfde Drost toch voor het slotakkoord. Met een bekeken schot plaatste hij de bal achter Enver Spijodic in het net: 3-0.

