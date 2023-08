Vierspan-menner Harry Streutker uit Coevorden uitgeschakeld op EK in Exloo

PAARDENSPORT - Harry Streutker uit Coevorden is gediskwalificeerd op het EK mennen voor vierspannen in Exloo. Tijdens de marathon ging hij op de vierde hindernis in de fout. Daarbij liep de hindernis forse schade op en moest de wedstrijd zelfs een half uur stilgelegd worden.

"De eerste drie hindernissen gingen aardig goed en we kwamen op volle snelheid de vierde hindernis binnenrijden. De schimmel linksvoor schrok ergens van en toen was er geen houden meer aan. Daardoor reden we de hindernis uit en werden we gediskwalificeerd", laat Streutker na afloop weten.