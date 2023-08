Kogelstoter Jorinde van Klinken blijft in WK-finale steken op negende plaats

ATLETIEK - Jorinde van Klinken is vanavond op het WK in Boedapest als negende geëindigd in de finale van het kogelstoten. De 23-jarige atlete uit Assen kwam, meteen al bij haar eerste worp, tot een afstand van 19 meter en 5 centimeter. Nooit eerder wierp ze zover bij een outdoorwedstrijd. Vorig jaar op het EK in München won ze nog brons op deze discipline.

De Drentse atlete begon dus sterk aan haar finale. De afstand van 19 meter en 5 centimeter was in de eerste beurt goed voor de vijfde plaats. Maar in de twee worpen die volgden kon ze zichzelf niet meer verbeteren, terwijl veel concurrenten dat wel deden. Daardoor zakte ze, na drie worpen, naar de negende plaats in de tussenstand waarmee ze de eerste schifting niet overleefde. Alleen de top acht krijgt nog drie extra pogingen.

Podium

De Amerikaanse Chase Ealey was vanavond oppermachtig. Met 20 meter en 43 centimeter prolongeerde ze haar wereldtitel bij het kogelstoten van vorig jaar. Het zilver ging naar Canada: Sarah Mitton kwam tot een worp van 20 meter en 8 centimeter. Het brons was met 19 meter en 69 centimeter voor de Chinese Lijiao Gong.

Regerend Europees kampioen Jessica Schilder uit Volendam eindigde met 19 meter en 26 centimeter als achtste.

Nederlands indoorrecord

Van Klinken kwam in februari bij een indoorwedstrijd in Amerika al tot een afstand van 19 meter en 57 centimeter. Dat is ook meteen het Nederlands indoorrecord. Outdoor was 19 meter en 2 centimeter haar beste prestatie tot vanavond.

Enige Drentse WK-deelnemer

Uiteindelijk was Van Klinken de enige Drentse deelnemer op het WK in Boedapest. Afgelopen dinsdag werd ze, net als vorig jaar, vierde bij het discuswerpen.