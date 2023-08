Gehavend Hoogeveen krijgt pak slaag van Hercules

VOETBAL - Een gehavend Hoogeveen verloor vanmiddag met grote cijfers van Hercules. In Utrecht was de thuisclub met 5-0 veel te sterk. Trainer Stef Lamberink miste veel spelers vanwege blessures en dat gemis was groot.

Hoogeveen verloor vorige week het eerste duel van Genemuiden, terwijl de Utrechters de eerste wedstrijd van Kampong wonnen. Bij de Drenten ontbrak het duo Jim Veltmaat en Noah Schuurman. De eerste zat, met een lichte blessure, op de de bank, terwijl Schuurman met vakantie is en woensdag weer terugkeert. Daarnaast waren Tom Heerkes en Livon van Dijk nog steeds geblesseerd. Emil Bijlsma zat, na zijn bovenbeenblessure, weer op de bank.

Hoogeveen voetbalde goed mee in de beginfase en kreeg na tien minuten de eerste kans van het duel. Sil Kuurman gaf een scherpe voorzet die bijna door een Utrechtse verdediger in eigen doel werd gewerkt.

Heft in handen

Daarna nam Hercules het heft in handen. Nadat Jordi Paulina een goede kans miste, had Hoogeveen doelman Stan Meekhof geluk dat Tom Leerdam en Alex Blekkink de bal niet in eigen doel werkten. De keeper zag de bal op de paal belanden.

Na een klein half uur miste Tim Pieters nog een grote kans voor de thuisclub, maar na 28 minuten was het wel raak. Menno Heerkes verloor een duel op de rand van het strafschopgebied, waarna Max van Hees de trekker overhaalde en snoeihard de 1-0 binnen schoot.

Amper twee minuten later was het weer raak. Dit keer kon Oussama Lahri het veld oversteken. Meekhof kon zijn schot nog keren, waarna Van Hees de 2-0 van dichtbij kon binnen tikken. Voor rust zou er niet meer worden gescoord.

Man meer

De eerste kans na rust was voor Hoogeveen. De doelpoging van Louis Vijfhuizen miste op een haar na het doel. Na tien minuten spelen in de tweede helft kreeg Hercules speler Max Fichtinger een directe rode kaart na een zware overtreding op Vijfhuizen. De middenvelder van Hoogeveen verliet geblesseerd het veld.

Wie dacht dat Hoogeveen de man meer situatie zou uitbuiten, kwam bedrogen uit. Vijf minuten na de rode kaart was de wedstrijd gespeeld. Invaller Franslyn Nsingi mocht na een snelle counter de 3-0 binnen schieten en trakteerde het publiek op een prachtige flikflak.

Pijnlijk

Na de 4-0 van Lahri werd, in de slotfase, de afstraffing voor Hoogeveen nog erger. Nsingi bepaalde, met zijn tweede van de middag, de eindstand op 5-0. Enig lichtpuntje voor Hoogeveen was dat Bijlsma in de tweede helft zijn eerste minuten van het seizoen maakte.